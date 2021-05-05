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Pentagon müfettişliği, UFO çalışmalarını inceleyecek!

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Başmüfettişliği, bakanlığın tanımlanamayan uçan cisimler (UFO) olarak anılan 'Tanımlanmayan Hava Olayları' konusunda ne ölçüde adımlar attığını belirlemek üzere inceleme başlattığını duyurdu.

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05.05.2021 03:09:19
Pentagon müfettişliği, UFO çalışmalarını inceleyecek!

Pentagon Başmüfettişliği, ABD ordusunun farklı zaman dilimlerinde çektiği ve basına sızdırılan tanımlanamayan cisimlerin görüntülerine ilişkin adım attı. 

Başmüfettişlikten yapılan açıklamada, "Mayıs 2021'de bir konu incelemesi başlatmayı planlıyoruz. Bu incelemenin amacı Savunma Bakanlığının, Tanımlanamayan Hava Olaylarına yönelik ne ölçüde adımlar attığını tespit etmektir." denildi. 

Açıklamada, bu incelemenin amaç ve kapsamının değişebileceğine dikkat çekilirken, bu incelemenin Savunma Bakanlığı Ofisi, Kuvvet Komutanlıkları, Muharip Komutanlıklar, Muharebe Destek Ajansları, Savunma Ajansları ve Askeri Suç Soruşturma Birimlerini kapsayacağı kaydedildi. 

Pentagon, basına 2007 ve 2017'de sızdırılan iki ayrı Tanımlanamayan Uçan Cisim (UFO) görüntülerinin ABD ordusu tarafından Kasım 2002 ve Ocak 2015'te kaydedildiğini ve gerçek olduğunu açıklamıştı. 

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verilmişti. 

"Yapılan detaylı inceleme sonrasında Bakanlık, bu görüntülerin resmi olarak paylaşılmasının herhangi bir hassas sistem ve kabiliyeti ifşa etmediği ve dışarıdan askeri hava sahasına tanımlanmayan bir müdahalenin olup olmadığına ilişkin soruşturmayı etkilemediğine karar verdi. Pentagon, bu görüntüleri, gerçek olup olmadığı veya bunlara benzer daha fazla görüntülerin olup olmadığına ilişkin yanlış anlaşılmaları gidermek için paylaşıyor. Görüntülerdeki hava olayı halen tarafımızdan 'tanımlanamayan' olarak nitelendiriliyor." 

Görüntülerde yuvarlak bir cisim pilotlarca görülürken, uçakların radarında elektronik olarak görünmüyor ve cismin aşırı hızlı hareket etmesi de dikkat çekiyor. 

ABD ordusunun bu cisimleri aramak için milyonlarca dolar kaynak ayırdığı da iddia edilmişti. 

Ayrıca 11 Nisan'da Pentagon, ortaya çıkan ve piramit şeklinde UFO görüntüsünün gerçek olduğunu ve ABD donanma personeli tarafından çekildiğini açıklamıştı. 

Temmuz 2019'da Deniz Kuvvetleri tarafından bir gece görüş cihazı kullanılarak kaydedilen görüntüde, bir Donanma destroyerinin 700 fit üzerinde gezinen piramit şeklindeki cisimler yer alıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan