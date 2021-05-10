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Pentagon: İran'a ait 13 bot 6 Amerikan savaş gemisini taciz etti

Pentagon'dan yapılan açıklamada, Basra Körfezi'nde İran'a ait 13 botun, 6 Amerikan savaş gemisini 'taciz ettiği' iddia edildi.

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10.05.2021 22:09:41
Pentagon: İran'a ait 13 bot 6 Amerikan savaş gemisini taciz etti

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Basra Körfezi'nde İran Devrim Muhafızları'na ait hücumbotlarla, Amerikan savaş gemileri arasında gerilim yaşandığını açıkladı.

Kirby, Devrim Muhafızları'na bağlı 13 botun, 6 Amerikan savaş gemisini 'taciz ettiğini' öne sürerek, ABD Donanmasının uyarı atışıyla karşılık verdiğini belirtti.

İran hücumbotlarının 'güvenli ve profesyonel olmayan bir manevra gerçekleştirdiğini' kaydeden sözcü, hücumbotların yaklaşık 30 uyarı atışının ardından uzaklaştırıldığı bilgisini paylaştı.

Öte yandan Kirby, İran botlarının söz konusu manevralarının doğrudan kendilerine yönelik olup olmadığı konusunda ellerinde yeterli kanıt bulunmadığını dile getirdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan