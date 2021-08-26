Pentagon: Gerekirse DAEŞ'e saldırırız

Kabil havalimanı yakınındaki saldırıyı “en güçlü şekilde kınadıklarını” duyuran Taliban, saldırıların ülkedeki yabancı güçlerin varlığı nedeniyle yapıldığını öne sürdü.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, Kabil'de en az 60 kişinin öldüğü intihar saldırılarının ardından açıklama yaptı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral McKenzie, "12 askerimiz öldü, 15 asker de yaralı. DAEŞ tehdidi bize engel olmayacak. Gerekirse DAEŞ'a saldırırız. Saldıranı bulunca eyleme geçmeye hazırız" dedi.

"GEREKİRSE SALDIRIRIZ"

ABD'li General Mckenzie, 12 ABD askerinin öldüğünü, 15 ABD askerinin yaralandığını bildirdi. Mckenzie, "DAEŞ tehdidi bize engel olamayacak. Gerekirse DAEŞ'e saldırırız. Saldıranı bulunca eyleme geçmeye hazırız" ifadesini kullandı.

"Kabil'e ABD askeri gidecek mi?" sorusunu yanıtlayan Mckenzie, "Sahada yeterli birliğe sahibiz." açıklamasında bulundu. Mckenzie, "Bu saldırıyı bekliyorduk ama tahliye sürecek." diye konuştu.

SALDIRIYI DAEŞ ÜSTLENDİ

DAEŞ Kabil'deki saldırıların sorumluluğunu üstlendi

TALİBAN'DAN AÇIKLAMA

Taliban sözcüsü, patlama nedeniyle aralarında çocukların da bulunduğu en az 13 kişinin öldüğünü ve yaralı militanların bulunduğunu duyurdu.

Kabil Hastanesi'nden yapılan açıklamada ise en az 30 kişinin yaralandığı belirtildi.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının 2 Amerikalı yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda bugün düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitiren ABD'li askerlerin sayısı 12'ye yükseldi.

Yetkililer, hayatını kaybeden askerlerden 11'inin deniz piyadesi, 1'inin ise ordu sıhhiyecisi olduğunu kaydetti.

TALİBAN'DAN KINAMA

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Havalimanı dışındaki bölgede meydana gelen patlamalarla ilgili olarak Taliban'dan kınama açıklaması geldi.

Taliban sözcülerinden Suheyl Şahin, "Kabil'deki havalimanının yakınlarında iki ayrı patlamanın meydana geldiğini, saldırıyı kınadıklarını, saldırının sorumlularının adalete hesap vermesini sağlamak için tüm adımları atacaklarını” söyledi.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid de saldırıyı "güçlü bir şekilde kınadıklarını” söylerken, patlamaların ABD'nin kontrolü altındaki bölgede meydana geldiğini vurguladı.

Bu açıklamanın ardından Taliban yetkilisi Abdul Khar Balki'nin açıklaması geldi. Habertürk kanalına yaptığı açıklamada Balki, saldırıyı kınadıklarını söyledi, "masum sivilleri hedef alan saldırılar, bir terör eylemi olarak tüm dünya tarafından kınanmalı” ifadesini kullandı.

Balki, "ülkede yabancı güçlerin bulunması nedeniyle saldırıların yaşandığını, bu güçlerin çekilmesinin ardından bu tür olayların yaşanmayacağını” iddia etti.

ABD tarafı ise, saldırı ile ilgili tüm bulguların DAİŞ'in "Horasan” adlı Afganistan koluna işaret ettiğini ifade ederken İngiltere ve diğer Batılı ülkeler, son günlerde havalimanına 'terör saldırısı' olabileceği uyarısında bulunmuştu.

ABD, saldırı sonrası ilk bilgilere göre en az 3 ABD askerinin yaralandığını duyurmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.