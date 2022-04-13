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TIMETURK / DÜNYA / Pentagon’dan Ukrayna'ya silah desteği için hamle! 8 savunma devi ile görüşülecek

Pentagon’dan Ukrayna'ya silah desteği için hamle! 8 savunma devi ile görüşülecek

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna'ya s,lah ve mühimmat sağlanması konusundaki hazırlıklar için ABD'nin önde gelen 8 savunma şirketi ile toplantı yapacak.

3 Saat Önce
2022-04-13 07:23:01
Pentagon’dan Ukrayna'ya silah desteği için hamle! 8 savunma devi ile görüşülecek

AA muhabirine konuyla ilgili açıklamada bulunan Pentagon yetkilisi, ABD Savunma Bakan Yardımcısı Kathleen Hicks'in de katılacağı ülkenin en büyük 8 savunma şirketi ile bir toplantı yapılacağını söyledi.

Yetkili, "Mevcut sistemlerin üretimini hızlandırmak ve Bakanlığın Ukrayna'ya devam eden güvenlik yardımı ve ABD ile müttefik/ortak güçlerin uzun vadeli hazırlığı için kritik olan yeni, modernize edilmiş kabiliyetler geliştirmek için endüstri önerilerini ele alacağız." ifadelerini kullandı.

Raytheon, Lockheed Martin, Boeing ve Nortrop Grumman gibi savunma devlerinin temsilcilerinin katılacağı toplantıda Ukrayna yardımlarının konuşulacağını belirten yetkili, "Burada Ukrayna'ya kısa ve uzun dönemde sağlayacağımız yardımlar için hazırlıkları da konuşacağız." dedi.

Yetkili, "Bu uzun sürecek çatışmayı ülke olarak desteklemeye devam etmek için Ukrayna halkının, kendi ulusal güvenlik ihtiyaçlarımızın ve müttefiklerimizin uzun vadeli ihtiyaçlarının desteklenmesini sağlamak üzere savunma sanayi ile stratejik odaklı görüşmeler yapıyoruz." diye konuştu

Pentagon yetkilisi aynı zamanda kendi stoklarından Ukrayna'ya silah ve mühimmat sağlayan ülkelerin ihtiyaçlarının karşılanmasını için hazırlık yapmamın da bu toplantıda görüşüleceğini kaydetti. .

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