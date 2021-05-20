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Pentagon'dan UFO açıklaması

ABD'de San Diego kıyılarında donanmaya ait bir geminin yakınında çekilen UFO görüntülerine ilişkin Pentagon'dan 'görüntüler inceleniyor' açıklaması geldi.

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20.05.2021 16:22:23
Pentagon'dan UFO açıklaması

Pentagon'dan UFO açıklaması: Kamuoyu ile paylaşacağız

ABD'de San Diego kıyılarında donanmaya ait bir geminin yakınında çekilen UFO görüntülerine ilişkin Pentagon'dan "Görüntüler inceleniyor" açıklaması geldi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanlığı Pentagon'un elindeki UFO görüntüleri tartışması devam ediyor.

Ülkenin San Diego kenti kıyılarında siyah bir objenin denize inerek ortadan kaybolduğu görüntülere Pentagondan açıklama geldi.

Pentagon, görüntülerin incelendiğini, raporun kamuoyu ile paylaşılacağını açıkladı.

2015 YILINDA KAYDEDİLDİ

pentagon-ufo

ABD donanması FLIR1 adını verdiği bir video kaydetti. 2015 yılında kaydedilen görüntülerde bir cismin gökyüzünde hareket ettiği görülüyor. Atlantik Okyanusunun 35 bin feet yukarısında üçgen şeklinde bir obje Pentagon tarafından tanımlanamayan uçan nesne olarak nitelendirildi. Görüntüleri paylaşan belgeselci Jeremy Corbell, “Bu ya dünyadan ya da değil, henüz bilmiyoruz. Bu öğrenmeye devam edeceğimiz daha büyük bir şeyin parçası” dedi.

ESKİ BAŞKAN OBAMA: ÇÖZEMEDİK

ABD eski Başkanı Barack Obama da UFO ile ilgili yaptığı açıklamada, videoda gözüken nesnelerin ne olduklarını çözemediklerini ifade etti. Obama, “Tam olarak nasıl hareket ettiklerini ve yönlerini bilmiyoruz. Kolay açıklanabilir bir rotaları da yok. Tahminimce insanlar halen bu işin araştırılmasına oldukça önem veriyor ama bugün size söyleyebilecek başka bir şeyim yok.” ifadelerine yer vermişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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