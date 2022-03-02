DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Rus Donanması'ndan Bangladeş bayraklı gemiye saldırı
Bazı il ve ilçelerde kar tatili
Doğu Perinçek, Putin'in adımlarını Hz. Peygamber'in savaşlarına benzetti!
Esir Rus askerleri: Bizi yem olarak kullandılar
Fed: Amerikan ekonomisi fiyat bunalımı yaşıyor
Rusya'daki protestolarda gözaltı sayısı 7 bin 500'ü geçti
İklim değişikliği raporu yayınlandı: Beyşehir gölü kuruyacak mı?
Romanya'da savaş uçağı ile askeri helikopter düştü
Pentagon, ‘yanlış anlaşılmaması için’ füze tatbikatını erteledi
Ukrayna, Rusya'nın 'savaş planı' belgelerini yayımladı!
28. dönem POMEM 2022 mülakatları ne zaman olacak? I POMEM 2022 sözlü mülakat nerede yapılacak?
Moskova Borsası’ndan açıklama
Pentagon’dan ‘Rus ordusu’ değerlendirmesi
Zelenskıy: Rusya bombalarla, füzelerle kazanamaz
Kalın, ABD medyasına konuştu: Rusya'nın talepleri fazla maksimalist

TIMETURK / DÜNYA / Pentagon’dan ‘Rus ordusu’ değerlendirmesi

Pentagon’dan ‘Rus ordusu’ değerlendirmesi

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) bir yetkili, Rusya’nın Ukrayna ile savaşta yavaş ilerleme kaydetmesinin Ukrayna ordusunun direnişinin yanı sıra Rus ordusunun planlamada ve kuvvetlerin entegrasyonunda başarısız olmasına bağladı.

2 Saat Önce
2022-03-02 23:20:03
Pentagon’dan ‘Rus ordusu’ değerlendirmesi

Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin bazı gazetecilere açıklama yapan bir Pentagon yetkilisi, Rus ordusunun Kiev yakınlarında önceki gün oldukları noktada olduğunu ve önemli bir ilerleme kaydedemediğini belirtti.

Rusya'nın şu ana kadar Ukrayna'ya 450'den fazla füze fırlattığını aktaran Pentagon yetkilisi, "Rus kuvvetleri onlardan beklendiği kadar müşterek kuvvet ve kabiliyetlerini entegre etmiş görünmüyorlar." dedi.

Yetkili, Ukrayna ordusunun direnişinin yanı sıra planlama ve entegrasyonunun bulunmamasının da ilerlemenin yavaş olmasına etkili olduğunu aktardı.

Rusya'nın sivil hedeflere de saldırı düzenlediğini gördüklerini belirten yetkili, "En azından medya kuruluşlarına yönelik saldırıları bilerek yaptılar." diye konuştu.

Pentagon yetkilisi, Rusya'nın şu aşamada sınıra yığınak yaptığı güçlerin yüzde 82'sini Ukrayna topraklarına soktuğunu kaydetti.

Rusların Azak Denizi'nin kıyılarından kuzeye Mariupol'a ilerlediğini anlatan yetkili, yine Rus birliklerin Donetsk bölgesinden de bu liman kentine ilerlediğini bildirdi. AA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş