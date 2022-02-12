DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'kripto para' açıklaması
Pentagon'dan peş peşe telefon görüşmeleri
“Birçok elektrik dağıtım şirketinin patronu TÜSİAD üyesi”
Elon Musk: 2 aya kadar hazır olur
Cumhuriyetçilerin yüzde 70'i, Biden'ın seçimleri kazandığına inanmıyor
AB'den Bosna Hersek liderlerine anlaşma çağrısı
Falyalı cinayeti: Mustafa Söylemez'ın avukatından açıklama
ABD Polonya'ya 3 bin asker daha gönderiyor
Rusya: Batılı ülkeler kumpas başlattı
Rusya-Ukrayna krizi petrol fiyatlarını tetikledi! Altında son durum
HDP'li siyasetçi: 'Kandil de HDP de tıkandı...'
Erdoğan’dan Sultan 2'nci Abdülhamid paylaşımı
Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Heyeti'ni kabul etti
AB, bazı diplomatlarını Ukrayna'dan çekiyor
ABD, 4 muhrip gemisi gönderiyor

TIMETURK / DÜNYA / Pentagon'dan peş peşe telefon görüşmeleri

Pentagon'dan peş peşe telefon görüşmeleri

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim tırmanırken, ABD bir yandan bölgeye asker sevkiyatı yaptı, diğer taraftan bölge müttefikleri ile askeri temas trafiğini artırdı.

2 Saat Önce
2022-02-12 01:02:15
Pentagon'dan peş peşe telefon görüşmeleri

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile görüşmesinden sonra NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Rob Bauer'in yanı sıra Fransa, Almanya, Kanada, İtalya, Polonya, Romanya, ve İngiltere Genelkurmay Başkanları ile görüştü.

ABD Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamalarda, Orgeneral Milley'in önce Rus mevkidaşı Gerasimov ile ardından da NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Bauer başta olmak üzere Avrupa ülkelerinden Fransa, Almanya, Kanada, İtalya, Polonya, Romanya ve İngiltere'nin Genelkurmay Başkanları ile telefonda görüştüğü duyuruldu.

Gerasimov ile yapılan görüşmede ortak kaygı konularının ele alındığı ifade edilen açıklamalarda, Milley'in Oramiral Bauer ile "NATO'nun Avrupa'daki faaliyetlerini ve ABD'nin Avrupa'daki kuvvet konuşlandırmasında yaptığı değişiklikleri" ele aldığına işaret edildi.

Bauer ile görüşmeye ilişkin ABD Genelkurmayının açıklamasında, "NATO, kalıcı Transatlantik güvenliğin temelidir ve ortak demokrasi, bireysel özgürlük ve hukukun üstünlüğü değerlerimizin kalesi olarak hizmet ediyor." ifadeleri dikkati çekti.

Diğer ülke Genelkurmay Başkanları ile görüşmelere ilişkin açıklamada ise "Askeri liderler, ABD'nin Avrupa'daki kuvvet konuşlanmasındaki değişiklikler dahil ortak güvenlik kaygılarını ele aldı." ifadesi kullanıldı. AA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş