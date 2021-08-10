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TIMETURK / DÜNYA / Pentagon: Afganistan'daki durum iyiye gitmiyor

Pentagon: Afganistan'daki durum iyiye gitmiyor

Pentagon Sözcüsü Kirby, Afganistan'da gidişattan endişe duyduklarını dile getirdi.

5 Saat Önce
2021-08-10 11:10:41
Pentagon: Afganistan'daki durum iyiye gitmiyor

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Taliban, şiddetli çatışmaların ardından Afganistan'da 6 vilayet merkezinde kontrolü ele geçirdi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Taliban'ın ilerleyişinin hız kazandığı bir dönemde açıklama yaptı. Pentagon Sözcüsü John Kirby, Afganistan'daki tabloyu özetledi.

Afganistan'daki güvenlik durumunun iyiye gitmediğini söyleyen Kirby, gidişattan "ABD olarak endişe duyduklarını" söyledi, ancak Afgan güvenlik güçlerinin Taliban'la mücadele etme kapasitesinin olduğunu dile getirdi.

"Onların askeri güçleri, onların eyalet başkentleri. Onların savunması gereken halk." ifadesini kullandı.

"AFGANİSTAN'DAKİ KOŞULLAR KÖTÜLEŞİYOR"

Associated Press, Kirby'nin açıklamalarının halihazırda Afganistan'dan çekilme sürecindeki ABD'yi çatışmalardan daha da uzaklaştırdığına dikkati çekti.

Ayrıca ABD'li yetkililer, askeri komutanların Afganistan'daki koşulların kötüleştiğine dair değerlendirmelerini açıkça ortaya koyduklarını söylüyor.

TALİBAN'IN SALDIRILARININ ARDINDAN ABD'DE YAŞANANLAR

Taliban'ın kontolü sağladığı bölgelerden biri de Kunduz. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi, Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı'ndan üst düzey yetkililer, Kunduz'un ele geçirilmesinin olası daha büyük etkilerini değerlendirmek için Kabil'deki ABD büyükelçiliği yetkilileriyle temas kurdu.

Ancak bir yetkili, Başkan Joe Biden yönetiminin, Taliban'ın hızlı "kazanımlarına" rağmen, Afganistan'dan ay sonuna kadar çekilme konusunda kararlı olduğunu söyledi.

TALİBAN'A HAVA SALDIRILARI

Öte yandan ABD Hava Kuvvetleri, Taliban'a karşı hava saldırıları düzenliyor. Yetkililer, saldırıların artırılmasına ilişkin henüz bir talimat bulunmadığını belirtti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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