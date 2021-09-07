Pencşir'den çekilen Tacik lider Mesud: Direnmekten vazgeçmeyeceğiz

Taliban güçlerinin Afganistan'ın Pencşir vilayetinde yenilgiye uğrattığı Tacik lider Mesud direnişten vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Taliban güçlerinin Afganistan'ın Pencşir vilayetinde yenilgiye uğrattığı Tacik lider Mesud direnişten vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Taliban'ın dün sabah saatlerinde Pençşir vilayetine hakim olmasından sonra, bir kısım savaşçısıyla bölgeden ayrılan Afganistan Ulusal Direniş Cephesi lideri Ahmed Mesud, Facebook üzerinden açıklama yaptı.

Mesud, dün başkent Kabil'deki Afganistan Alimler Şurası'nın taraflardan çatışmaları sonlandırmaları yönündeki çağrısına tam destek verdiklerini, buna karşın Taliban saldırılarının sürdüğünü belirtti.

Kendisine bağlı güçlerin direnmekten vazgeçmeyeceğini belirten Mesud, uluslararası toplumu Taliban'ın siyasi meşruiyet ve hak kazanmasında rolü olduğu gerekçesiyle uluslararası toplumu suçladı.

Taliban, 15 Ağustos'ta başkent de hakim olmasından sonra Pencşir vilayetindeki güçlerin de teslim olması için Mesud'un liderlik ettiği grupla müzakerelere başlamış ancak anlaşma sağlanamamıştı.

Taliban, Pençşir Vadisi'nde vadiye bayrağını dikti

Öte yandan Taliban, kontrolünü ele geçirdiklerini iddia ettiği Pençşir Vadisi'ne bayraklarını dikerken çekilen görüntüleri paylaştı.

Başkent Kabil'in kuzeydoğusundaki Pençşir, Taliban'ın kontrolü dışında kalan az sayıda bölgeden biriydi.

Grup, Pazartesi günü internetten paylaştığı videoda vadiye bayraklarını dikerken görülüyor.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Afganistan'da kendilerine direnen tek bölge olan Pençşir Vadisi'nde Ulusal Direniş Cephesi güçlerini yenilgiye uğrattıklarını ve vilayette kontrolü sağladıklarını iddia etti.

Zabihullah Mücahid, "Bu zaferle birlikte ülkemiz savaş bataklığından bütünüyle çıkarılmıştır" dedi.

Mücahid, "Pençşir Vadisi'nde yaşayanlara da, Afganistan'ın diğer bölgelerinde yaşayanlar gibi saygı duyacağız" diye konuştu.

Pençşir Vadisi'ndeki ağır çatışmalarda hiçbir sivilin ölmediğini belirten Mücahid ayrıca, Ulusal Direniş Cephesi'yle müzakerelerde bulunmak istediklerini ancak görüşmeler başarısızlıkla sonuçlanınca güç kullanmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Sosyal medyada yayımlanan bazı görüntülerde Taliban güçlerinin Pençşir vilayetinde valilik binasında bayraklarını dalgalandırırken görülüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.