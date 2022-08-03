Pelosi Tayvan'dan ayrıldı
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin ABD ve Tayvan ile Çin arasında diplomatik ve askeri krize sebep olan Tayvan ziyareti sona erdi. Pelosi'nin Tayvan'daki ziyaretini tamamlayarak ülkeden ayrıldığı bildirildi.
2022-08-03 12:29:14
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin tartışmalı Tayvan ziyareti sona erdi.
Çin'in şiddetli tepkilerine rağmen Pelosi'nin Asya'da dört ülkeyi kapsayan gezisine Taipei'yi de dahil etmesiyle birlikte Çin-Tayvan ihtilafında gerilim zirve yapmış durumda.
Bu, Amerikalı bir politikacının 25 yıl içinde adaya yaptığı en üst düzey ziyaret olarak kayıtlara geçti. .
YORUMLAR (0)