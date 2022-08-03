Pelosi Tayvan'dan ayrıldı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin ABD ve Tayvan ile Çin arasında diplomatik ve askeri krize sebep olan Tayvan ziyareti sona erdi. Pelosi'nin Tayvan'daki ziyaretini tamamlayarak ülkeden ayrıldığı bildirildi.