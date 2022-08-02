Pelosi'nin Tayvan ziyareti planına Kremlin'den tepki

Kremlin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin planlanan Tayvan ziyaretinin “tamamen provokatif” olduğunu söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin ABD-Çin arasında gerilimi tırmandıran Tayvan ziyareti planına ilişkin konuştu.

Peskov, “Şu an kesin olarak oraya gidip gitmeyeceğini söyleyemeyiz ancak bu turla ve olası Tayvan ziyaretine dair her şey tamamen provokatif” dedi.

Çin, Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesi durumunda “ciddi sonuçlar” doğuracağını söylemişti.

ÇİN-TAYVAN ANLAŞMAZLIĞI

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta Mao Zedong liderliğindeki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kay-şek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.

Bu girişim Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971'e kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından 1971'de BM Genel Kurulunda yapılan oylamada Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Tayvan'ın kendi topraklarının parçası olduğunu savunuyor. Çin, boğaz ve çevresindeki askeri varlığının yanı sıra Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletlerde ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.

Kaynak: T24 .