Pelosi'nin Tayvan ziyareti Çin'i kızdırdı: ABD bedelini ödeyecek

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dünya Çin'in uyarılarına karşı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyareti nedeniyle diken üstünde. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin Tayvan ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu. ABD'nin Çin'in egemenlik ve güvenlik çıkarlarını baltalamanın sorumluluğunu taşımak zorunda kalacağını ve bedelini ödeyeceğini söyleyen Chunying, ABD'nin Çin'in kırmızı çizgilerini zorladığını belirtti.

Chunying'in açıklamaları şöyle;

"Önce ABD ve Tayvan birlikte provokasyon yaparken, Çin ise meşru müdafaa yapmak zorunda kaldı. Çin tarafından alınacak herhangi bir karşı önlem, ABD'nin Çin'in tekrarlanan hamlelerine ve ABD'nin vicdansız davranışlarına kayıtsız kalmasına haklı ve gerekli bir yanıt olacaktır.

Çin'in ABD ve diğer 180 ülke ile diplomatik ilişkiler kurması tek Çin ilkesi temelindedir. Bu, ABD'nin üç Çin-ABD Ortak Bildirisi'nde Çin'e tek-Çin ilkesi üzerine verdiği ciddi bir taahhüttür."

"ABD, BEDEL ÖDEYECEK"

"Son yıllarda ABD geri adım atıyor ve hatta tek Çin ilkesini bulanıklaştırıyor ve içini boşaltıyor. Tayvan ile temas seviyesini yükseltti ve Tayvan'a silah satışlarını istikrarlı bir şekilde artırdı.

ABD, Çin'in egemenliğini ve güvenlik çıkarlarını baltalamanın sorumluluğunu kesinlikle üstlenecek ve bedelini ödeyecektir."

"ABD, ÇİN'İN KIRMIZI ÇİZGİLERİNİ ZORLUYOR"

"Çin'i kontrol altına almak için Tayvan'ı kullanma stratejisini izleyen ABD, Tayvan'dan bağımsız ayrılıkçı güçleri destekledi ve onlara göz yumdu ve Tayvan sorununda Çin'e karşı kasıtlı provokasyonlar yaptı. Çin'in kırmızı çizgilerinin sınırlarını zorluyor.

Çin, sadece herhangi bir bağımsız egemen ülkenin yapacağı gibi hakkını kullanıyor ve Çin'in 5.000 yılı aşkın bir tarihe sahip 1,4 milyardan fazla insanın yaşadığı bir ülke olduğundan bahsetmiyorum bile. ABD'nin bu konuda açık görüşlü olduğunu umuyoruz."

"ÇİN, 'TAYVAN BAĞIMSIZLIĞINA' KARŞI ÇIKIYOR"

"Çin, “Tayvan bağımsızlığına” yönelik ayrılıkçı hareketlere ve dış güçlerin müdahalesine kesinlikle karşı çıkıyor ve hiçbir şekilde “Tayvan bağımsızlığı” güçlerine hiçbir şekilde yer vermiyor.

ABD, Tayvan kartını oynamaya yönelik her türlü girişimden vazgeçmeli ve tek Çin ilkesine ve üç Ortak Bildiri'ye hem söz, hem fiil hem de harfi harfine harfiyen bağlı kalmalıdır."