Peker'in son videosunu çektiği otel Türk düşmanı işadamının çıktı

Sedat Peker’in son videosunu çektiği ileri sürülen Habtoor Palace Dubai otelinin sahibi ve işadamı Khalaf Al Habtoor, BAE’de çalışan Türk işçilerin işten çıkartılması, Türk mallarının boykot edilmesi ve Türkiye’ye seyahat edilmemesi çağrısında bulundu..

ABD eski Başkanı Trump'ın girişimi ile İşgal devleti İsrail ile ilk normalleşme anlaşmasına imzalayan Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Türkiye düşmanlığı sürüyor.

Organize suç örgütü lideri olmak suçlamasıyla aranan Sedat Peker'in son videosunu çektiği ileri sürülen Habtoor Palace Dubai otelinin sahibi ve işadamı Khalaf Al Habtoor, Twitter'dan yayımladığı videodan BAE'de çalışan Türk işçilerin işten çıkartılması, Türk mallarının boykot edilmesi ve Türkiye'ye seyahat edilmemesi çağrısında bulundu.

Türkiye'nin Katar'ı desteklemesinden rahatsız olan Işadamı Khalaf Al Habtoor, “Bugünden itibaren, Körfez ülkeleri olarak, hiçbir Türk ile işbirliği içinde olmamalı. Hiçbir yatırım yapmamalıyız. Hatta ve hatta hiçbir Türk'ü ülkemizde çalıştırmamalıyız. Hiç kimsenin de Türkiye'ye gitmemesi lazım. Türkiye, Erdoğan Libya'ya Türk ordusunu ve Suriye'deki teröristleri sokmaya başladı. Tüm Arap ülkelerinin Türkiye'yi boykot etmesi lazım” dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.