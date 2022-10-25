Peçeyi yasaklayan PYD’ye Suriye’nin kuzeyinde protesto

PYD yönetiminin okullarda peçeyi yasaklama kararı halkın öfkesini beraberinde getirdi.

TIMETURK | HABER MERKEZİ

Suriye'nin kuzey ve doğusundaki işgalini sürdüren PYD yönetiminin okullarda peçeyi yasaklama kararı halkın öfkesini beraberinde getirdi. PYD'nin geniş kapsamlı çatı örgütü Suriye Demokratik Güçleri (SDG) yönetiminin aldığı peçe yasağı kararı, SDG yönetimi altındaki bölgelerde halkın direnişiyle karşılaştı. Okul önlerinde toplanan öğrenciler, öğrenci aileleri ve öğretmenler protesto gösterisi düzenledi. Ellerinde “İslam'ın sabitleriyle çelişen peçe yasağını kaldırın” yazılı dövizler taşıyan öğrenciler, yasağın kaldırılması için sloganlar attı.

SDG önceki gün aldığı kararla okullarda peçe giyinmeyi yasakladı. Özerk Yönetim Eğitim ve Öğretim Kurulunca yayımlanan 23 Ekim tarihli ve 10 numaralı genelgede okul ve okula ait müştemilat içinde kız öğrenciler için peçe giyilmesi yasaklandı.

Genelgede ayrıca sınıflarda telefon kullanılması ve korku yayan davranışların da yasaklandığı bildirildi. .