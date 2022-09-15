Paşinyan zoru görünce geri vitese taktı!

Geçtiğimiz günlerde Azerbaycan ve Ermenistan arasında başlayan çatışmaların ardından açıklama yapan Nikol Paşinyan, barış ve güvenlik için her türlü karara imza atmaya hazır olduğunu söyledi.

Ermenistan'ın saldırıları nedeniyle Karabağ Savaşı'ndan sonra sağlanan ateşkes bozuldu.

İki ülke sınırında yaşanan şiddetli çatışmalarda 50 Azerbaycan askeri hayatını kaybetti.

Azerbaycan birlikleri, Karabağ Savaşı'nda Ermeni mevzilerini yerle bir eden Türk SİHA'larını yeniden havalandırdı. Azerbaycan'ın saldırıların da 105 Ermeni askeri öldürüldü.

Tüm bu olayların ardından muhaliflerin tepkisi karşısında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, sınırdaki çatışmalara dair Ulusal Meclis'te açıklamalarda bulundu.

"BARIŞ VE GÜVENLİK İÇİN HER KARARA İMZA ATARIM"

Paşinyan açıklamalarında Ermenistan'da barış ve güvenlik sağlanması için her kararın altına imza atacağını söyledi.

“BAŞIMA GELECEKLER UMRUMDA DEĞİL”

Paşinyan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Eleştirileceğimiz, vatan haini ilan edileceğimiz, halkın bizi hükümetten indirebileceği bir belge imzlamayı planlıyoruz.

Çünkü bu anlaşmanın sonucunda Ermenistan'da barış ve güvenlik olacak. Bunu güvence altına alacak her karara imza atmaya hazırım.

Başıma gelecekler umrumda değil. Ben Ermenistan'ı düşünüyorum."