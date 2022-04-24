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Paşinyan yine Osmanlı'yı suçladı

24 Nisan'ı 'soykırım' günü kabul eden Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan, yayınladığı mesajında, 'Osmanlı Türkiye'sinin amacı atalarımızı yok etmekti. 1,5 milyon Ermeni öldürüldü, yüz binlercesi dünyanın farklı bölgelerine göç etti' iddiasını her yıl olduğu gibi bu yıl da yineledi.

38 Dakika Önce
2022-04-24 16:58:44
Paşinyan yine Osmanlı'yı suçladı

Ermenistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşmesine yönelik diplomatik temaslar devam ederken Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan, yine Osmanlı Türkiyesi'ni suçladı.

Paşinyan, yayınladığı mesajında, "Osmanlı Türkiye'sinin amacı atalarımızı yok etmekti. 1,5 milyon Ermeni öldürüldü, yüz binlercesi dünyanın farklı bölgelerine göç etti" dedi.

Uluslararası topluma seslendi

Halk TV'nin haberine göre; Paşinyan, "soykırımın" uluslararası tanınmasının, Ermenistan'ın güvenlik garantilerinin güçlendirilmesine hizmet edeceğini ifade etti.

Türkiye'nin samimi olduğunu umuyoruz

Paşinyan Türkiye ve ülkesi arasında devam eden normalleşme sürecine yönelik mesajlar verdiği açıklamasında, "Ermenistan ile Türkiye arasındaki ilişkileri normalleştirmeye yönelik görüşmeler yapmamızın bir başka nedeni de bu. Türk tarafının isteklerinin samimi olduğunu umuyoruz ve bu yönde ilerleyeceğiz" dedi.

Erdoğan: Geleceği birlikte inşa etmeliyiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'a 24 Nisan mesajı gönderdi. Erdoğan mesajında "Vefat eden Osmanlı Ermenilerini saygıyla yad ediyorum. Acıları büyütmek yerine geleceği birlikte inşa etmeliyiz" ifadelerine yer verdi.

Ne olmuştu?

Ermenistan ve Türkiye, ilişkilerin normalleştirilmesi için karşılıklı olarak özel temsilciler atamıştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan ile normalleşme için "Eski Washington Büyükelçimiz Serdar Kılıç'ı özel temsilci olarak görevlendireceğiz" açıklamasını yapmış ardından Ermenistan da özel temsilci atayacaklarını duyurmuştu.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vaan Unanyan, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, "Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan, Ermenistan ve Türkiye arasındaki diyalog süreci kapsamında özel temsilci olacak" ifadesini kullanmıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Erivan'la charter uçuşlarının başlatılacağını açıklamıştı.

Türkiye'nin Ermenistan'la ilişkilerin normalleşmesi adına özel temsilci atadığını duyurması ardından Ermenistan da Türk ürünlerine uyguladığı ambargoyu kaldırarak özel temsilci atadığını duyurmuştu.

1993 yılında sınırları karşılıklı olarak kapatan Türkiye ile Ermenistan arasında diplomatik ilişki bulunmuyordu.

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