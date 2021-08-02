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TIMETURK / DÜNYA / Paşinyan yeniden Ermenistan başbakanı

Paşinyan yeniden Ermenistan başbakanı

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Başbakan Vekili Nikol Paşinyan'ı yeniden başbakan olarak görevlendiren kararnameyi imzaladı.

1 Saat Önce
2021-08-02 13:06:07
Paşinyan yeniden Ermenistan başbakanı

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20 Haziran seçimlerini önde tamamlayan Sivil Sözleşme Partisi, bugün, yeni parlamentonun ilk oturum gününde Paşinyan'ı başbakanlığa aday gösterdi.

Ermenistan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, "Anayasa hükümleri uyarınca Nikol Paşinyan'ı Ermenistan Cumhuriyeti başbakanı olarak atıyorum" ifadelerinin yer aldığı kararnameyi imzalayan Sarkisyan, Paşinyan'ı başbakan ilan etti.

Böylelikle Paşinyan, başbakanlık görevinde ikinci döneme resmen başladı.

Ermenistan Merkezi Seçim Kurulu'nun verilerine göre Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi, seçileri yüzde 53.92 oy oranı ile önde tamamlamıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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