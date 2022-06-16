Paşinyan: Türkiye ile diyalog çok olumlu

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinde diyaloğun olumlu ilerlediğini söyledi. El Cezire'ye konuşan Paşinyan, Türkiye ile 30 yıldır kapalı olan sınırın açılmasını umduklarını ifade etti.