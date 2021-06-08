DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Aboubakar’dan Beşiktaş’a veda! Yeni takımı belli oldu
AB uyardı: Avrupa'da aşırı sağcı riskler var
Hindistan'da ''yıldırım'' faciası: 27 ölü
Hollywood Türkiye'ye taşınıyor
Tolgahan Sayışman ikinci kez baba oldu
Paşinyan: Oğlumu, Bakü’nün elindeki esirlerle takas etmeye hazırım
Avrupa turizminin önlem envanteri
Özel oto servisine ilgi artıyor
Trabzonspor Marek Hamsik ile 2 yıllık anlaşma sağladı
''Ürdün ve Filistin davasına karşı kurulan komployu bertaraf ettik''
Ünlü oyuncu isyan etti: Takipçi uğruna beni öldürüyorlar
Dünya Meteoroloji Örgütü: Bu yıl Avrupa, 2013'ten bu yana en soğuk baharı yaşadı
ABD'de aşılama hızı yavaşladı: Biden'ın hedefi sekteye uğrayabilir
''Öğretim üyelerimizin aşılanmasına da yarın başlıyoruz''
BM, Yemen'e 50 milyon dolar acil insani yardım sağlayacağını duyurdu

Paşinyan: Oğlumu, Bakü’nün elindeki esirlerle takas etmeye hazırım

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, oğlunu, Azerbaycan'da tutulan tüm Ermeni askerleriyle değiştirmeye hazır olduğunu belirtti.

ABONE OL

Google News - Timeturk
08.06.2021 21:46:20
Paşinyan: Oğlumu, Bakü’nün elindeki esirlerle takas etmeye hazırım

Paşinyan, dün yaptığı açıklamada, "Bakü hapishanelerinde tutulan Ermeni tutsaklar, Ermenistan'ın bağımsızlığı ve egemenliği için mücadele ediyorlar. Bir iki aylık fazladan esaret için bizi affederler. Ancak serbest bırakılmaları karşılığında ülkenin bağımsızlığı ve egemenliği feda edilirse bizi affetmezler" ifadelerini kullanmıştı.

Paşinyan'ın bu sözlerini yorumlayan eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, “Paşinyan'a oğlunu 20-25 savaş esiriyle değiştirmesi” teklifinde bulunmuştu.

Buna karşılık bugün bir açıklama yapan Paşinyan, “Diyorum ki kabul ediyorum ve Aliyev'e oğlumu tüm esirlerle değiştirme çağrısı yapıyorum. Resmi olarak ilan ediyorum, oğlumu tüm mahkumlara karşılık veriyorum” dedi.

Ermenistan'ın eski Cumhurbaşkanları Serj Sarkisyan ve Robert Koçaryan'a da hakaretlerde bulunan Paşinyan, “İnsan ticaretinde uzman olan bu ikiliye bu konuda müzakere yapma yetkisi veriyorum” diyerek, “Aliyev'e, Kızıl Haç'a ve herkese resmi olarak duyuruyorum” ifadelerini kullandı.

 

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş