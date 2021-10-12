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TIMETURK / DÜNYA / Paşinyan Moskova’da

Paşinyan Moskova’da

Rusya lideri Putin ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Moskova’da bu yıl içinde dördüncü kez bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişki ve Dağlık Karabağ'daki durumun ele alındığı bildirildi.

2 Gün Önce
2021-10-12 23:03:35
Paşinyan Moskova’da

Kremlin basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Moskova'da bu yıl içinde dördüncü kez bir araya geldi. Liderler, iki ülke arasındaki etkileşimi ve Dağlık Karabağ'daki durumu ele aldı.

Açıklamaya göre Putin'le buluşan Paşinyan, görüşme öncesinde, “Müttefiklerin sık sık bir araya gelmesi, konuşması, sizin de ifade ettiğiniz gibi görüşlerde yeniden mutabık kalması çok önemli. Ne yazık ki bölgemizde henüz durumun tam olarak istikrara kavuştuğu söylenemez. Sizin de belirttiğiniz gibi, Dağlık Karabağ sorunu hala çözülmedi, ihtilafın çözümünde ve genel olarak bölgemizde güvenliğin sağlanmasında Rusya'nın kilit bir rol oynadığı açıkça görülüyor. Tabii ki, tüm bu konular çok önemli, kilit öneme sahip ve bu vesileyle sizlerle tüm gündemi tartışmaktan çok memnunum” diye konuştu.

Putin ise buna yanıt olarak, “Telefonda sürekli iletişim halindeyiz. Ancak elbette, yüz yüze toplantılar istenen sonucu elde etmek için her zaman daha verimlidir. Umarım bu kez de öyle olur. Resmi ve gayri resmi ortamda sohbet edeceğiz, birlikte öğle yemeği yiyeceğiz, güncel olayları tartışacağız, geleceğe dönük beklentileri konuşacağız. Yakında BDT zirvesi düzenlenecek, bu konuda ve elbette ki bölgedeki uzun vadeli çözüm de dahil olmak üzere etkileşimimizin ana konularında sizlerle mutabık kalmak isterim” ifadelerini kullandı.

Nikol Paşinyan eylül başlarında Dağlık Karabağ sorununun çözüme kavuşturulmadığını ve bölgenin statüsünün ulusların kendi kaderini tayin hakkı ilkesi temelinde netleştirmesi gerektiğini söylemişti. 25 Eylül tarihinde ise Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanları, Kasım 2020'den bu yana ilk kez yeniden bir araya gelmişti. 1 Ekim tarihinde Ermenistan tarafı, Azerbaycan ile sınırların çizilmesine hazır olduğunu duyurmuştu.

SputnikTürkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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