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Paşinyan: Elbette Türklerle düşmanız ama…

Ermenistan Başbakan Vekili Nikol Paşinyan, “Elbette Türklerle düşmanız, ama bu düşmanlık kontrol edilebilir olmalı” dedi.

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09.05.2021 20:37:57
Paşinyan: Elbette Türklerle düşmanız ama…

Ermenistan'ın Martuni şehrinde vatandaşlarla sohbet eden Paşinyan, “'Türklerle düşman mıyız değil miyiz' konusunu suni olarak gündeme getirenlerin kim olduğunu bilmiyorum. Elbette, Türklerle düşmanız ama birileri öyle dedi diye değil ama bu düşmanlık kontrol edilebilir olmalı” ifadesini kullandı.

Nikol Paşinyan, “Bölgesel düşmanlığı kontrol altından çıkmasına izin vermeyeceğiz. Ölenlerimiz önünde eğiliyoruz, ama çocuklarımıza barışçıl, istikrarlı bir bölge bırakmalıyız ve düşmanlık kontrol edilebilir olmalı. Aksi takdirde sadece Ermenistan için değil, tüm bölge için bir felaketle karşı karşıya kalırız” diye konuştu.

Paşinyan, bu sözlerini içeren videoyu Facebook hesabından paylaştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan