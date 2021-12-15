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Paşinyan duyurdu: Aliyev ile anlaştık

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, 'Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile demir yolu ulaşımının restorasyonu konusundaki anlaşmayı teyit ettik. Ermenistan, İran ve Rusya'ya demir yolu ile erişebilecek.' ifadelerini kullandı.

1 Saat Önce
2021-12-15 09:35:18
Paşinyan duyurdu: Aliyev ile anlaştık

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile iki ülke arasındaki demir yolu hatlarının restorasyonu konusunda anlaşma sağladıklarını söyledi.

Paşinyan, Aliyev ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile Brüksel'de yaptığı üçlü görüşmenin ardından Facebook üzerinden açıklamada bulundu.

Aliyev ile temasların sürmesi konusunda mutabık kaldıklarını belirten Paşinyan, "Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile demir yolu ulaşımının restorasyonu konusundaki anlaşmayı teyit ettik. Demir yolu, ülkelerin egemenlik ve yargı yetkisi altında, karşılıklılık esaslarına dayalı, uluslararası kabul görmüş sınır ve gümrük düzenlemelerine uygun olarak faaliyet gösterecek. Ermenistan, İran ve Rusya'ya demir yolu ile erişebilecek." ifadelerini kullandı.

Üçlü görüşmeden sonra dün AB Konseyinden Charles Michel adına yapılan yazılı açıklamada da "Sınır ve gümrük kontrolleri için uygun düzenlemeler yapılarak demir yolu hatlarının restorasyonunun gerçekleştirilmesi yoluyla ilerlemek adına mütekabiliyet ilkesi temelinde mutabakata varıldı." ifadesi yer almıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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