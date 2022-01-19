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Paşinyan’dan ‘Türkiye ile normalleşme’ açıklaması

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Erivan ile Ankara arasındaki normalleşme sürecinden bizzat sorumlu olduğunu belirtti.

1 Saat Önce
2022-01-19 22:27:09
Paşinyan’dan ‘Türkiye ile normalleşme’ açıklaması

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, bugün parlamentoda yaptığı konuşmada Ermenistan ile Türkiye arasındaki normalleşme sürecinin sorumluluğunu bizzat kendisinin taşıdığını söyledi.

Türkiye ile Ermenistan özel temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan arasında Moskova'da Cuma günü düzenlenen görüşme hakkında bilgi veren Paşinyan, Rubinyan'ı atama kararının kendisine ait olduğunu ifade etti.

Paşinyan, “Siyasi uygunluğa dayanarak Rubinyan'ı atama kararını ben verdim. Kendisi bana, Güvenlik Konseyi'ne ve Ermenistan halkına karşı sorumludur. Süreçten ve özel temsilcinin eylemlerinden bizzat ben sorumluyum” diye konuştu.

Ermenistan Dışişleri: Türkiye ön koşul öne sürmedi

Diğer yandan Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Türkiye hükümetinin Erivan ve Ankara özel temsilcilerinin Moskova'da yaptıkları görüşme sırasında ilişkilerin normalleşmesi için hiçbir ön koşul öne sürmediğini belirtti.

Mirzoyan, parlamentodaki konuşmasında, “14 Ocak'taki görüşmenin ardından (Ermenistan ve Türkiye'nin özel temsilcileri tarafından) yapılan açıklamanın herkese, tıpkı Ermeni tarafı gibi Türk tarafının da süreci başlatmak veya tamamlamak için herhangi bir ön koşul koymadığını kanıtladı” ifadelerini kullandı.

Uluslararası hukuka göre Azerbaycan toprağı olan Dağlık Karabağ'a Ermenistan askerlerinin girmesini takiben, Türkiye, 1993'te Ermenistan ile tüm sınırlarını kapatmıştı. O dönemden sonra iki ülke arasında normalleşmeye dönük bazı girişimler ortaya konulmuş olsa da bunlar sonuç vermemişti.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 13 Aralık 2021'de TBMM'de yaptığı konuşmada, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde yeni bir dönemin başladığının sinyallerini vermişti.

Büyükelçi Serdar Kılıç, 15 Aralık'ta Ermenistan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Özel Temsilcisi olarak görevlendirilmişti.

Ermenistan da Parlamento Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan'ı, Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi kapsamında özel temsilci olarak atamıştı.

SputnikTürkçe .

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