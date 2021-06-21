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Paşinyan'dan ''seçim zaferi'' konuşması: Ermenistan'daki siyasi kriz sona erdi

Parlamento seçimlerini önde tamamlayan Ermenistan Başbakan Vekili Nikol Paşinyan, ülkede 9 Kasım 2020'de başlayan krizin sona erdiğini söyledi.

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21.06.2021 22:22:14
Paşinyan'dan ''seçim zaferi'' konuşması: Ermenistan'daki siyasi kriz sona erdi

Paşinyan'ın liderliğini yaptığı Sivil Sözleşme Partisi'nin destekçileri, dünkü parlamento seçimlerinde kazanılan zaferi bugün başkent Erivan'da miting düzenleyerek kutladı.

Mitingde konuşan Paşinyan, "Ermenistan'da 9 Kasım'da başlayan iç siyasi kriz sona erdi. Yarından itibaren normal şekilde çalışmaya başlayacağız. Ülkedeki koşulların ve iklimin ciddi şekilde değiştiğini anlamalıyız, çünkü halk bize ülkede bir 'hukuk diktatörlüğü' kurma yetkisi verdi" dedi.

Hükümetin ihtilaf yaşadığı tüm yapıları diyaloğa davet eden Paşinyan, seçimlere katılan siyasi güçlerle istişarelere başlayacaklarını, diyaloğa hazır olduklarını anlattı.

Parlamento seçimlerini önde tamamlayan Ermenistan Başbakan Vekili Nikol Paşinyan, ülkede 9 Kasım 2020'de başlayan krizin sona erdiğini ve yarından itibaren normal şekilde çalışmaya başlayabileceklerini söyledi.

Paşinyan, "Tüm siyasi güçlere en baştan başlamayı, hakaret söylemlerine son vermeyi öneriyorum. Ermenistan ve Dağlık Karabağ'ın tarihinde yeni bir sayfa açılıyor ve bu sayfayı ulusal potansiyelimizi birleştirerek, yeni ve gerçekten demokratik değerler belirleyerek açmalıyız. Bu yükümlülüğü ilk olarak ben üstleniyorum ve tüm destekçileri hakarete, saldırganlığa ve düşmanlığa son vermeye çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

Ermenistan Merkezi Seçim Kurulu'nun verilerine göre Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi, seçileri yüzde 53.92 oy oranı ile önde tamamladı. Eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan'ın Ermenistan İttifakı ise yüzde 21.04'te kaldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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