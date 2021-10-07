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TIMETURK / DÜNYA / Paşinyan'dan 'Karabağ' itirafı

Paşinyan'dan 'Karabağ' itirafı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan Karabağ'a ilişkin dikkat çeken açıklamalar geldi. Karabağ'ı işgal ettiklerini itiraf eden Paşinyan, 'Savaşı önlemenin tek koşulunun toprakların geri verilmesi olduğu anlaşılmalıdır. Bu yüzden Karabağ'ı geri vermek zorunda kaldık' dedi.

1 Saat Önce
2021-10-07 15:26:28
Paşinyan'dan 'Karabağ' itirafı

Azerbaycan ordusu, geçtiğimiz sene 44 günde, tarihi bir zaferle Ermenistan işgali altındaki toprağı Karabağ'ı geri almıştı.

Litvanya'ya ziyarette bulunan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkedeki Ermeni toplumu ile bir araya geldiği görüşmede, Karabağ'ı işgal ettikleri itirafında bulundu.

"GERİ VERMEK ZORUNDA KALDIK"

Paşinyan, "Savaşı önlemenin tek koşulunun toprakların geri verilmesi olduğu anlaşılmalıdır. Geri vermek zorunda kaldık. Onları tutmak yanlıştı. Aslında yedi ilçeyi koşulsuz iade etmeliydik" dedi.

"NEDEN EV YAPMADIK?"

Konuşmasında Ermenistan'ın Karabağ'ı işgal etmesinin ardından Şuşa'da hiç ev yapılmadığını söyleyen Paşinyan, "Bunun nedeni nedir?" diye sordu.

"ELİMİZDE TUTAMAZDIK"

Katılımcılardan birinin cevabı üzerine de "Karabağ'ı elimizde tutabileceğimizden kimse emin değildi. Sen söyledin ben söylemedim" şeklinde konuştu.

KAYNAK: BBC NEWS AZERBAYCAN

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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