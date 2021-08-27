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TIMETURK / DÜNYA / Paşinyan'dan dikkat çeken 'Türkiye' açıklaması

Paşinyan'dan dikkat çeken 'Türkiye' açıklaması

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türk kamuoyundan bazı olumlu sinyaller aldıklarını belirterek “Bu sinyalleri değerlendireceğiz, olumlu sinyallere olumlu sinyallerle cevap vereceğiz.” dedi.

2 Saat Önce
2021-08-27 14:09:04
Paşinyan'dan dikkat çeken 'Türkiye' açıklaması

Ermenistan Başbakan'ı Nikol Paşinyan'dan flaş bir Türkiye açıklaması geldi.

Paşinyan, başkent Erivan'da gündemdeki konulara ilişkin hükümet toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasında Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilere de değinen Paşinyan, “Türk kamuoyundan bazı net olumlu sinyaller alıyoruz. Bu sinyalleri değerlendireceğiz, olumlu sinyallere olumlu sinyallerle cevap vereceğiz.” diye konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, “Dağlık Karabağ'daki işgalin sona ermesiyle birlikte bölgemizde kalıcı barış adına yeni bir fırsat penceresi açıldığını, Ermenistan'ın bunu değerlendirmesi halinde bizim de gerekeni yapacağımızı ifade ettik." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Paşinyan ise geçtiğimiz günlerde "Türkiye ile ilişkileri normalleştirmeye hazırız." ifadesini kullanmıştı.

Paşinyan söz konusu açıklamasında şu ifadelere yer vermişti;
"Biz dün de ilişkilerimizi önkoşulsuz olarak düzeltmeye hazırdık, bugün hala buna hazırız. Ankara ve Erivan arasında karşılıklı güven atmosferi yaratabilmek için ilişkileri önkoşulsuz olarak sürdürmeye hazırız."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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