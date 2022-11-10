Paşinyan'dan Azerbaycan'a yeni Karabağ teklifi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ bölgesi çevresinde askerden arındırılmış bir bölge oluşturulmasını teklif etti.

Paşinyan, kabine toplantısında yaptığı konuşmada, "Dağlık Karabağ çevresinde askerden arındırılmış bir bölge kurulması için bir girişimi masaya koydum. Ayrıca Ermenistan-Azerbaycan sınırı boyunca üç kilometrelik bir askerden arındırılmış bölge oluşturulmasını öneriyoruz" dedi.

Paşinyan ayrıca Karabağ'da bir "barış gücü" konuşlandıran Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 22 Kasım'da Erivan'ı ziyaret edeceğini de duyurdu.

Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ekim ayı sonunda Rusya'da düzenlenen bir zirvede bir araya gelmişti. İki ülkenin dışişleri bakanları da son dönemde birkaç kez bir araya geldi.

Eurnews Türkçe .