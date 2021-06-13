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Paşinyan: Bakü'ye haritaların küçük bir kısmını verdik
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Paşinyan: Bakü'ye haritaların küçük bir kısmını verdik

Ermenistan Başbakan Vekili Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ’ın doğu sınırındaki çatışmalar sırasında yerleştirilen mayınların bulunduğu arazilerin haritalarının küçük bir kısmını verdiğini ifade etti.

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13.06.2021 13:58:42
Paşinyan: Bakü'ye haritaların küçük bir kısmını verdik

Ermenistan Başbakan Vekili Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ'ın doğu sınırındaki çatışmalar sırasında yerleştirilen mayınların bulunduğu arazilerin haritalarının küçük bir kısmını verdiğini ifade etti.

Yeghvard kentinde açıklama yapan Paşinyan, “Azerbaycan'a mayınlı arazilerin haritalarını verdik, ancak bunlar elimizdekilerin küçük bir kısmı” ifadelerini kullandı.

Paşinyan, verdikleri haritaların Azerbaycan'ın kontrolündeki bölgelerin haritaları olduğu belirtildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, dün Ermenistan'a Ağdam bölgesinde 97 bin mayının bulunduğu yerleri gösteren haritalara karşılık 15 askerin verildiğini bildirmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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