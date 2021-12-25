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Paşinyan: Azerbaycan ile barış anlaşması imzalamaya hazırız

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Paşinyan: Azerbaycan ile barış anlaşması imzalamaya hazırız

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile barış anlaşması imzalamaya hazır olduklarını söyledi.

1 Saat Önce
2021-12-25 13:50:58
Paşinyan: Azerbaycan ile barış anlaşması imzalamaya hazırız

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan barış görüşmeleri için Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Örgütü Minsk grubundan yakın zamanda teklif geldiğini ve konuya sıcak baktıklarını dile getirdi.

Basın toplantısı düzenleyen Paşinyan'a, Azerbaycan'ın Avrasya Ekonomik Birliği'ne katılmasına engel olup olmayacakları da soruldu.

Ermenistan Başbakanı, Erivan'ın aleyhte bir tutum takınmayacağı ve yeni münakaşa konuları aramadıkları yanıtını verdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (1)

su uyur

Ermeniler zamana oynuyor şimdi olmasa 1 yıl sonra o olmasa 5,10 yıl sonra yarım bırakmak zorunda kaldıkları soykırımı bitirmek için harekete geçecekler. O zaman geldiğinde İran, Rusya, ABD ve Fransa Azerbaycan'ı yok etmek için açıkça ortak hareket edip ve herşey bittikten sonra İran kıydılar Azerilere diye yas ilan edecektir.

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