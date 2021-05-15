Paşinyan, Azerbaycan'ı suçlayarak Putin'den askeri destek istedi

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Azerbaycan ile sınır ihtilafı nedeniyle yapılan görüşmelerden sonuç alınamadığını duyurdu ve Rusya lideri Putin'den askeri destek de dahil olmak üzere yardım istediğini açıkladı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile sınır ihtilafı nedeniyle yapılan görüşmelerden sonuç alınamadığını duyurdu ve Rusya lideri Putin'den askeri destek de dahil olmak üzere yardım istediğini açıkladı.

Paşinyan, dün yaptığı açıklamada, Azerbaycan ile Ermenistan arasında iki ülkenin arasında kalan Sev Gölü konusunda yaşanan gerginliğin ardından yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamadığını açıkladı.

Görüşmelerin bugün de süreceğini duyuran Paşinyan, Azerbaycan tarafının söz verildiği gibi askeri güçlerini bölgeden tam olarak çekmediğini belirtti.

Azerbaycan'ı askeri çatışmaya kışkırtmakla suçlayan Ermenistan Başbakanı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede askeri destek de dahil olma üzere yardım talep ettiğini belirtti.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov ise görüşme ile ilgili cuma günü yaptığı açıklamada, "Ermeni tarafı sınırdaki durumla ilgili aşırı endişelerini dile getirdi. Bu endişeyi Başkan Putin de paylaştı." dedi. Moskova yönetimi açıklamasında Ermenistan'ın askeri destek isteğine değinilmedi.

Ermenistan Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'ne başvuruyor

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, konuyla ilgili Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütüne başvurulması yönünde karar aldı.

Rusya, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Belarus'un üye olduğu Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü askeri ittifakın 2. maddesine göre üye ülkeden birinin toprak bütünlüğüne yapılan tehdit tüm üye devletlere yapılmış bir saldırı olarak değerlendiriliyor.

Azerbaycan: Ermenistan sınır rejimi gerçekliğini kabullenmeli

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva, Azerbaycan'ın kendi toprak bütünlüğü çerçevesinde sınır koruma sisteminin güçlendirilmesine yönelik tedbirler aldığını, bu faaliyetlerin haritalar kullanılarak gerçekleştirildiğini söyledi.

Abdullayeva, "Erivan yönetimine, Azerbaycan'ın Zengilan, Gubadlı, Laçın ve Kelbecer bölgelerindeki sınır rejimi gerçekliğini kabullenmelerini, bölgedeki durumu mesnetsiz şekilde gerginleştirmemelerini tavsiye ediyoruz. Bu tür vakalar, her iki tarafın askeri yetkilileri arasındaki karşılıklı temaslar yoluyla çözülebilir ve çözülmelidir." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Euronews

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.