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Paşinyan: 105 Ermeni askeri öldü

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Azerbaycan sınırındaki çatışmalarda 105 Ermeni askerinin öldüğünü açıkladı.

13 Saat Önce
2022-09-14 16:50:58
Paşinyan: 105 Ermeni askeri öldü

Azerbaycan-Ermenistan sınırında tansiyon bir kez daha yükseldi. Ermenistan, Azerbaycan sınırında ateşkes ihlallerine devam ediyor.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Azerbaycan sınırındaki çatışmalarda 105 Ermeni askerinin öldüğünü açıkladı.

Bu açıklama, Azerbaycan'ın çatışmada ölen yaklaşık 100 Ermeni askerinin cesetlerini teslim etmeye hazır olduğunu duyurmasının ardından geldi.

AA, TRTHaber

 

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