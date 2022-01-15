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Pasifik'te denizaltı yanardağı patladı! Birçok ülkede tsunami uyarısı

Pasifik Okyanusu'nda Tonga'daki yanardağ patlamasının ardından birçok ülkede tsunami uyarısı yapıldı.

30 Dakika Önce
2022-01-15 12:37:23
Pasifik'te denizaltı yanardağı patladı! Birçok ülkede tsunami uyarısı

Pasifik Okyanusu'nda yaklaşık 170 adadan oluşan Tonga'nın Hunga Ha'apai Adası'nda bulunan yanardağdaki patlamanın ardından Tonga ve Yeni Zelanda dahil birçok ülkede tsunami uyarısı yapıldığı bildirildi.

BBC'nin haberine göre, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde dalgaların Tonga'daki bir kilise ve birkaç evi yıkması yer alıyor.

Yanardağın neden olduğu kül bulutu başkent Nuku'alofa'yı kapladı.

Yanardağ patlaması nedeniyle tsunami uyarısı yapıldı ve ada sakinlerinin daha yüksek bölgelere hareket etmeleri istendi.

Başkent Nuku'alofa'nın 65 kilometre kuzeyindeki yanardağ, dün sabah saatlerinden bu yana kül, buhar ve gaz püskürtmeye başlamıştı.

Yetkililer, yanardağdaki patlamaların geçen yıl 20 Aralık'taki faaliyetlerinden 7 kat daha şiddetli olduğunu belirtmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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