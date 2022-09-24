Pasifik Okyanusu'nda yeni doğmuş bir ada keşfedildi

Pasifik Okyanusu’nda Tonga’daki yanardağ patlamalarından dolayı yeni bir ada keşfedildi.

Webtekno'nun haberine göre, Pasifik Okyanusu'nda yer alan Tonga Adaları'ndaki Home Reef yanardağı patlaması sebebiyle yeni bir ada doğdu. NASA'nın söylediğine göre 10 Eylül'de başlayan lav fışkırması ve kül püskürtmelerinden 11 saat sonra bu ada gözle görülebilir hâle geldi.

Tonga Jeoloji Hizmetleri, adanın deniz seviyesinden yaklaşık 10 metre yükseklikte ve 4.000 m2 genişliğinde olduğunu belirtiyor. Olayın gerçekleşmesinden 6 gün geçmesinin ardından adanın genişliği 24.000 m2 büyüklüğe ulaştı.

ÖMRÜ PEK UZUN OLMAYACAK

Ancak NASA'nın açıklamasına göre adanın ömrü pek uzun olmayacak. Adanın büyük bir kısmı volkanik tepkimelerden oluştuğu için yakın bir zamanda gerek aşınmalarla gerek çevresel etkenlerle ada yok olacak. .