Pasifik Okyanusu’nda Rusya- ABD gerilimi

Rusya, Pasifik Okyanusu’ndaki sınırında uçuş yapan ABD’ye ait B-52H tipi uzaklaştırmak için bölgeye üç tane Su-35S uçağı gönderdi.

Rusya, Pasifik Okyanusu'ndaki sınırında uçuş yapan ABD'ye ait B-52H tipi uzaklaştırmak için bölgeye üç tane Su-35S uçağı gönderdi.

Rusya Enformasyon Ajansı'nın Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı bilgilere göre Rus uçakları üslerine geri dönerken ABD'ye ait uçak da Rusya sınırından uzaklaştı.

Rusya Pasifik Filosu'ndan yapılan açıklamada da ordunun, ABD'ye ait bir keşif uçağının Rusya sınırına yaklaşmasının ardından okyanus üzerinde takip gerçekleştirilmesi için MiG-31 cinsi bir savaş uçağının da bölgeye gönderildiği bilgisi verildi.

Rusya merkezli Interfax'ın haberine göre Rus avcı uçağının hedefinde ABD hava kuvvetlerine ait RC-135 vardı. Pasifik Okyanusu'nda, uuş boyunca uçağa eşlik etti. Yapılan açıklamada ABD uçağının Rusya sınırından uzaklaşmasının ardından Rus savaş uçağının üsse döndüğü kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz nisan ayında, ABD'nin Rusya'ya ait Tupolev Tu-142 denizaltı savar uçaklarının Pasifik Okyanusu'nda gerçekleştirdiği uçuşu izlemek için savaş uçağı gönderdiğini duyurmuştu.

Kaynak: Şarkul Avsat

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