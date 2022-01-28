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Parmak şıklatmanın gizi çözüldü

Bilim insanları parmak şıklatmanın fiziğini incelemeye, “Avengers: Sonsuzluk Savaşı” isimli filmi izledikten sonra karar verdiler.

30 Dakika Önce
2022-01-28 15:15:52
Parmak şıklatmanın gizi çözüldü

Parmak şıklatmakla ilgili ilk belgeler, İ.Ö. 4.yy'a ait. Eski bir Yunan vazosunda, orman tanrısı Pan bir Maenad (Yunan mitolojisinde bakire) ile dans ederken resmedilmiş. Sağ elindeki parmaklarını şıklatarak müziğe eşlik ettiği görülüyor. Parmak şıklatma hareketi, başparmağın ve orta parmağın tipik pozisyonuyla anlaşılıyor.

Parmak şıklatmak, günümüzde de dans ederken, tempo tutarken ya da bir şeye dikkat çekmek için başvurulan bir hareket. Georgia Teknoloji Enstitüsü'nde Saad Bhamla ile çalışan ekip, parmak şıklatmanın hareket seyrini ve fiziksel temeli ilk kez ayrıntılı bir şekilde inceledi... Bilim insanları parmak şıklatmanın fiziğini incelemeye, “Avengers: Sonsuzluk Savaşı” isimli filmi izledikten sonra karar verdiler. Filmdeki kötü karakterlerden biri olan Thanos, 6 adet özel taşı topladıktan sonra bunları metal eldiveninde bir araya getirmeye çalışıyordu. Altı taşı bir araya getirdiğinde, bir defa parmak şıklatarak evrenin yarısını yok edebilecekti. Araştırmacıların sordukları soru şuydu: Bir metal eldivenle parmak şıklatmak mümkün mü? Tahminlerine göre parmaklardaki sürtünmenin parmak şıklatmak için pek de önemsiz olmadığıydı ve eldiven parmak şıklatmak için fazla kaygan olabilirdi. Deneylerde, hastanelerde de kullanılmakta olan nitril eldivenden yararlanıldı.

İkinci aşamada nitril eldivenin üzeri kayganlaştırıcıyla nemlendirildi. Daha sonra eldivenlerin üzerine lateks parmak koruyucu ve bakır parmak kılıfları takıldı. Sonuncusu Thanos'un metal eldiveni yerine kullanıldı. Ekip, parmak şıklatma hareketlerin, yüksek hızlı kameralar ve kuvvetölçerlerden yararlanarak ölçtü.

Üç katılımcı eldivenlerle ve eldiven üstü parmak koruyucularla beş kez parmak şıklattı. Araştırmacılar ayrıca çıplak elle parmak şıklatanların hareketlerinin kuvveti, ivmesi ve hızını ölçtüler. En şaşırtıcı sonuç, çıplak elle yapılan parmak şıklatma hareketiyle elde edildi.

Buna göre çıplak parmağı şıklatmak, insanlarda şimdiye kadar ölçülen en çabuk ivme kazanan dönme hareketi. Parmak şıklatmak her kare saniye başına 1,6 milyon derecelik açı ivmesiyle, bir beysbol atıcısının kol hareketinin rekorunu kırıyor. Profesyonel bir beysbol atıcısının kol hareketi, kare saniye başına yaklaşık olarak 0,6 milyon derecelik bir açı ivmesine ulaşabiliyor. Parmak şıklatma hareketi sadece yedi milisaniye sürüyor; bu gözün açılıp kapanmasından 20 kat daha hızlı. Kullanılan malzemeler arasında sadece normal nitril eldivenlerle parmak şıklatılabiliyor. Diğer malzemeler parmak şıklatmak için uygun değil. Bu, Thanos'un metal eldivenlerle parmak şıklatmasının mümkün olmadığını gösteriyor. Çalışmayla elde edilen bilgilerden robot üretiminde yararlanılabilecek.

Kaynak: herkesebilimteknoloji.com .

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