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Parkta elmas buldular! Paha biçilemiyor

ABD'nin Arkansas eyaletindeki Elmas Krateri Eyalet Parkı'nı eşiyle 23 Eylül'de ziyarete giden Noreen Wredberg ve eşi Michael Wredberg, 4,38 karatlık elmas buldu. Bulunan mücevheri gören uzmanların tepkisi ise 'Vay canına' oldu.

4 Saat Önce
2021-10-03 13:59:28
Parkta elmas buldular! Paha biçilemiyor

ABD'nin Arkansas eyaletindeki Elmas Krateri Eyalet Parkı'nı eşiyle 23 Eylül'de ziyarete giden Noreen Wredberg ve eşi Michael Wredberg, 4,38 karatlık elmas buldu.

Noreen, dünyada insanların serbestçe değerli taş arayabildiği tek elmas madenini barındıran parka gitmekteki amaçlarının aslında elmas bulmak olmadığını söyledi.

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Independent Türkçe'nin haberine göre, şanslı kadın, değerli taşı bulduğunda ilk başta elmas olduğunu anlamadığını da ifade etti: "Temiz ve parlaktı. Bu yüzden aldım."

Park yetkilisi Caleb Howell, elmasın jelibon büyüklüğünde, armut şeklinde ve limonata renginde olduğunu söyledi: "Bu elması mikroskopta ilk gördüğümde 'Vay canına, şekli ve rengi ne kadar güzel' diye düşündüm."

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Parkta görev yapan Waymon Cox ise Wredberglerin madene geldiği zamanki koşulların elmas bulmak için 'mükemmel' olduğunu düşünüyor. Zira çiftin ziyaretinden bir önceki gün yağmur yağmış, 23 Eylül'de güneş açmıştı.

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Cox yağmurun elmasları ortaya çıkardığını, güneş ışığınınsa taşın yüzeyi sebebiyle tespiti kolaylaştırdığını kaydetti. Öte yandan elmasın bedelinin ne olduğu bilinmiyor. Park yetkilileri, elmasın henüz değerlendirilmediğini bildirdi.

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Elmas Krateri Eyalet Parkı'nda değerli taş bulanların, ganimetini almasına izin veriliyor. Park yetkilileri, 1906'dan beri 75 bini aşkın elmas ortaya çıkarıldığını ve bunlardan en az 33 bininin ziyaretçilere ait olduğunu söyledi.

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Eylül 2020'de Kevin Kinard adlı bir bankacı da cam sandığı nesneyi yetkililere gösterince 9,7 karatlık elmas bulduğunu öğrenmişti. Park tarihindeki en büyük elmassa 1924'te keşfedilen 40,23 karatlık taş.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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