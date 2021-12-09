Paris'te göçmenlere kılıçlı saldırı

Fransa’nın başkenti Paris’te bir kişinin göçmenleri kılıçla yaraladığı 'ırkçı' saldırıyla ilgili soruşturma açıldı. Saldırgan, “Yabancılardan bıktık” diyerek göçmenlerin içinde uyudukları çadırlara saldırdı ve kendisini engellemek isteyen 2 düzensiz göçmeni yaraladı