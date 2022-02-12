Paris'te büyük önlem! Polis kontrol noktaları oluşturdu

Fransa'nın başkenti Paris'te polis, eylem yapmasını yasakladığı 'Özgürlük Konvoyu'nun başkente girişini engellemek için farklı yerlerde kontrol noktaları oluşturdu. Paris'te 'Özgürlük Konvoyu' nedeniyle 7 bin 200 polis görev yapıyor. Konvoy, Paris'in ardından Brüksel'de de yasaklanmıştı.