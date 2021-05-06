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Paris Savcılığı'ndan Macron'u üzecek karar!

Fransa’da savcılık, aralarında emekli generallerin de bulunduğu bir grup askerin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a iç savaş uyarısı yaptığı e-bildiriyle ilgili cezai kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

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06.05.2021 11:25:45
Paris Savcılığı'ndan Macron'u üzecek karar!

Fransa'da savcılık, aralarında emekli generallerin de bulunduğu bir grup askerin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a iç savaş uyarısı yaptığı e-bildiriyle ilgili cezai kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Paris savcılığından yapılan açıklamaya göre, Savcı Remy Heitz, Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi (LFI) lideri Jean Luc Melenchon'un yaptığı suç duyurusunu değerlendirdi ve bildiride suç unsuru bulunmadığı kararına vardı.

Paris Savcısı, 21 Nisan'da Valeurs Actuelles'de yayımlanan yazının suç işleme ya da nefret, ayrımcılık ve şiddet çağrısında bulunmadığını belirterek bildiriyle işlendiği iddia edilen askeri disiplin suçlarının yetkili makamların sorumluluğunda olduğunu kaydetti.

Diğer yandan bildiriye şu ana kadar imza atan askerlerin sayısı 24 bini geçti.

- Askerler, "ülkede büyüyen kaos engellenmezse iç savaş çıkar" uyarısı yapmıştı

Aralarında yaklaşık 20 emekli general ile emekli ve muvazzaf subayların bulunduğu askerler, Valeurs Actuelles sitesinde yayımladıkları açık mektupta, ülkede büyüyen bir kaos olduğu iddiasında bulunarak Cumhurbaşkanı Macron'a bu kaosu engellemezse iç savaş çıkacağı ve ölümlerden sorumlu olacağı uyarısında bulunmuştu.

İslamcılık ve banliyölerde yaşayanların Fransa'da toplumsal bölünmeye yol açtığı iddia edilen mektupta, askerler yöneticilerin bu tehlikeleri yok etmesi gerektiğini savunmuştu.

Aşırı sağcı Marine Le Pen, endişelerini paylaştığını ifade ederek e-bildiriye imza atan askerleri saflarına davet ederken, muhalefetteki sol partiler, kınadıkları e-bildiriye hükümetin uzun süre sessiz kalmasına tepki göstermişti.

LFI milletvekilleri, 26 Nisan'da "askeri personele itaatsizlik çağrısı" suçu içerdiğini belirttikleri bildiri hakkında Paris Savcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

Genelkurmay Başkanı François Lecointre, bildiriye imza atanlar arasındaki muvazzaf askerlere, disiplin yaptırımı uygulanacağını açıklamıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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