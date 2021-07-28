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Paris’in ünlü kuyumcusuna silahlı soygun: 2 milyon euroluk vurgun!
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TIMETURK / DÜNYA / Paris’in ünlü kuyumcusuna silahlı soygun: 2 milyon euroluk vurgun!

Paris’in ünlü kuyumcusuna silahlı soygun: 2 milyon euroluk vurgun!

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan ünlü Chaumet kuyumcusuna düzenlenen soygunda yaklaşık 2 milyon euro değerindeki mücevher çalındı.

1 Saat Önce
2021-07-28 00:56:09
Paris’in ünlü kuyumcusuna silahlı soygun: 2 milyon euroluk vurgun!

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Paris'te 1780 yılından bu yana faaliyette olan ünlü Chaumet kuyumcusu, kimliği belirsiz bir silahlı soyguncunun hedefi oldu.

Ülkenin en prestijli ve eski kuyumcularından olan Chaumet'e elektrikli scooterla gelen hırsız, yaklaşık 2 milyon euro değerindeki mücevheri çalarak kayıplara karıştı.

Öte yandan 2009 Kasım ayında Chaumet'in Place Vendôme'daki şubesi yine bir soygunun hedefi olmuş ve 1,9 milyon euroluk kayıp yaşanmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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