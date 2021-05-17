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Paris Hilton, Filistin’e destek paylaşımını sildi

Amerikalı ünlü model Paris Hilton, Twitter hesabından İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarına tepki olarak paylaştığı tweetini sildi.

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17.05.2021 17:46:13
Paris Hilton, Filistin’e destek paylaşımını sildi

Hilton Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu benim yüreğimi acıtıyor. Hiç kimse korkuyla yaşamak zorunda kalmamalı. Kalbim bu küçük kız ve onun gibi bütün çocukların yanında" ifadelerini kullanmıştı.

'SOYKIRIMI DURDURUN' HASHTAGİYLE PAYLAŞMIŞTI

Hilton ayrıca, "İsrail, bölge 'tamamen sessiz' olana kadar Gazze saldırılarını durdurmayacağına ant içti" haberini de paylaşarak, "Bu çok kalp kırıcı. Bunun durması lazım!" yorumunda bulunmuştu. Hilton, hashtag paylaşımında ise 'soykırımı durdurun' ifadesine yer vermişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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