DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

BM’den İsrail ve Filistin’e çağrı: Anlamsız kan dökmeye son verin
Nekbe (Büyük Felaket)... ‘Siyonistler de Naziler gibi hesap verecek!’
İsrailli 180 bilim insanından UCM'ye: İsrail'e güvenmeyin!
Yeni haftada bu veriler takip edilecek
İslam İşbirliği Teşkilatı: İsrail'i durdurun
Papa sonunda konuştu, ancak İsrail'i kınayamadı!
Kılıçdaroğlu'ndan CHP'li belediyelere övgü
Filistin’de son durum: Son 5 gün içinde 55 çocuk, 33 kadın hayatını kaybetti
Erdoğan Ruhani ile görüştü: İsrail'e caydırıcı bir ders verilmeli
Konya'da üzücü kaza: Ölü ve yaralılar var
İsrail'in Ankara Misyon Şefi: Türkiye ile temas kurulmadı
Gazze Belediyesi: İsrail 40 cadde ve kavşağı kullanılamaz hale getirdi
İsrail'e uluslararası uçuşlar durduruldu
Uzmanlar: İsrail Filistinlileri boyun eğdirmekten aciz kaldı
Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu: Yok kozmetikçiymişim, kürcüymüşüm, otçuymuşum. Külliye'de böyle bir şey yok

Papa sonunda konuştu, ancak İsrail'i kınayamadı!

Pazar ayini için Vatikan'daki Aziz Petrus Meydanı'nda toplananlara seslenen Papa Francis, son Hamas-İsrail savaşıyla ilgili 'çocuklar dahil bu kadar çok sayıda masum insanın ölmesinin kabul edilemez' olduğu mesajını verdi. Ancak İsrail'in kınamaktan çekindiği gözlendi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
16.05.2021 16:11:44
Papa sonunda konuştu, ancak İsrail'i kınayamadı!

İşgal devleti İsrail'in savunmasız Gazze halkına karşı düzenlediği ölümcül ve yıkım saldırıları konusunda kaç gündür sessizz kalan Hıristiyanların dini lider nihayet, konuştu. Ancak Papa'ın işgal devleti İsrail'i ise kınamaktan çekindiği gözlendi.

Kudüs'teki gerilimin tetiklediği Gazze'deki direnişçiler ile İsrail arasındaki savaşın 7. gününde nihayet Katolik aleminin ruhani lideri Papa Francis'den açıklama geldi.

Pazar ayini için Vatikan'daki Aziz Petrus Meydanı'nda toplananlara seslenen Papa Francis, son Hamas-İsrail savaşıyla ilgili 'çocuklar dahil bu kadar çok sayıda masum insanın ölmesinin kabul edilemez' olduğu mesajını verdi.

Arjantinli Cizvit Papa, "Sükunet ve sorumluların silah seslerini sona erdirip barış yolunu seçmeleri çağrısı yapıyorum" diyerek ekledi:

'Çocuk öldürmek, geleceği yıkmaktır'

"Pek çok masum insan öldü, aralarında çocuklar da vardı. Bu, korkunç. Kabul edilemez. Ölümleri, geleceği inşa etme değil, yok etme isteğinin göstergesidir."

"Kendime soruyorum, nefret, kan davası ve intikam nereye varacak? Diğerini yok ederek barış inşa edebileceğini düşünen gerçekten var mı?"

"Tüm insanları eşit haklarla, görevlerle ve onurla yaratan ve kardeşçe yaşamasını isteyen tanrı adına, sükunet sağlanması ve şiddetin sona ermesi çağrısı yapıyorum."

Francis, 10 Mayıs'ta savaşın başlamasından bir gün önce yaptığı açıklamada, "Kudüs'te yaşanan gelişmeleri, özel bir endişeyle takip ediyorum" demişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş