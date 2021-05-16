Papa sonunda konuştu, ancak İsrail'i kınayamadı!

Pazar ayini için Vatikan'daki Aziz Petrus Meydanı'nda toplananlara seslenen Papa Francis, son Hamas-İsrail savaşıyla ilgili 'çocuklar dahil bu kadar çok sayıda masum insanın ölmesinin kabul edilemez' olduğu mesajını verdi. Ancak İsrail'in kınamaktan çekindiği gözlendi.

İşgal devleti İsrail'in savunmasız Gazze halkına karşı düzenlediği ölümcül ve yıkım saldırıları konusunda kaç gündür sessizz kalan Hıristiyanların dini lider nihayet, konuştu. Ancak Papa'ın işgal devleti İsrail'i ise kınamaktan çekindiği gözlendi.

Kudüs'teki gerilimin tetiklediği Gazze'deki direnişçiler ile İsrail arasındaki savaşın 7. gününde nihayet Katolik aleminin ruhani lideri Papa Francis'den açıklama geldi.

Pazar ayini için Vatikan'daki Aziz Petrus Meydanı'nda toplananlara seslenen Papa Francis, son Hamas-İsrail savaşıyla ilgili 'çocuklar dahil bu kadar çok sayıda masum insanın ölmesinin kabul edilemez' olduğu mesajını verdi.

Arjantinli Cizvit Papa, "Sükunet ve sorumluların silah seslerini sona erdirip barış yolunu seçmeleri çağrısı yapıyorum" diyerek ekledi:

'Çocuk öldürmek, geleceği yıkmaktır'

"Pek çok masum insan öldü, aralarında çocuklar da vardı. Bu, korkunç. Kabul edilemez. Ölümleri, geleceği inşa etme değil, yok etme isteğinin göstergesidir."

"Kendime soruyorum, nefret, kan davası ve intikam nereye varacak? Diğerini yok ederek barış inşa edebileceğini düşünen gerçekten var mı?"

"Tüm insanları eşit haklarla, görevlerle ve onurla yaratan ve kardeşçe yaşamasını isteyen tanrı adına, sükunet sağlanması ve şiddetin sona ermesi çağrısı yapıyorum."

Francis, 10 Mayıs'ta savaşın başlamasından bir gün önce yaptığı açıklamada, "Kudüs'te yaşanan gelişmeleri, özel bir endişeyle takip ediyorum" demişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.