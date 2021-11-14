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Papa, kilisedeki taciz olaylarını ortaya çıkaran gazetecilere teşekkür etti
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TIMETURK / DÜNYA / Papa, kilisedeki taciz olaylarını ortaya çıkaran gazetecilere teşekkür etti

Papa, kilisedeki taciz olaylarını ortaya çıkaran gazetecilere teşekkür etti

Katolik Kilisesi lideri Francis, Vatikan'ıda gündem olan cinsel taciz olaylarının ortaya çıkarılmasındaki yardımlarından dolayı gazetecilere teşekkür etti.

55 Dakika Önce
2021-11-14 20:16:46
Papa, kilisedeki taciz olaylarını ortaya çıkaran gazetecilere teşekkür etti

Uzun süre Vatikan'da görev yapan iki gazeteci için düzenlenen törende konuşan Papa Francis, gazetecilik görevinden övgüyle bahsetti. Papa, habercilerin özellikle internette yayılan yanlış bilgilerle mücadele etmek için gerçek dünyada ne olduğunu anlamak adına dışarı çıkmalarının yaşamsal olduğunu vurguladı.

Papa Francis, 'Kilisede neyin yanlış olduğunu bize söylediğiniz, halının altına süpürülmesine engel olmada yardımınız ve taciz kurbanlara ses olduğunuz için teşekkür ederim.' dedi.

Kiliseyi sarsan taciz skandalları ilk olarak ABD'li The Boston Globe'ın 2002 yılında yaptığı haberlerle ortaya çıktı. Gazete tarafından yapılan seri haberlerde din adamlarının cinsel tacizine maruz kalan çocuk kurbanlar anlatılırken, bu olayların Kilise tarafından nasıl görmezden gelindiği de aktarıldı.

ABD'li yayın organının haberlerinin ardından birçok ülkede benzer cinsel taciz olayları ortaya çıktı. Son olarak Fransa'da ekim ayından yayımlanan bir raporda, ülkedeki kiliselerde 70 yılda 200 binden fazla çocuğun cinsel istismara maruz kaldığı tespit edildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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