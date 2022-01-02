Papa: Kadına şiddet tanrıya hakarettir

Papa Francis Vatikan'da yaptığı yeni yıl konuşmasında, kadınlara yönelik şiddetin tanrıya yapılmış bir hakaret olduğunu belirtti.

Kadına şiddetin son bulması çağrısı yapan Papa, “Anneler hayatı bağışlıyor ve dünyayı koruyor. Onları korumak için daha çok çaba sarf edelim. Kadınlar daha ne kadar şiddet görecek. Artık yeter! Bir kadına şiddet uygulamak Tanrı'ya hakarettir” dedi.