DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

2021 Kurban bayramı tatili 11 gün mü oldu? Kurban bayramı tatili kaç gün oldu?
İstanbul'da iki metrobüs çarpıştı
Dyt. Mehtap Yakut: B6 Vitamini ile Metabolizmanızı Hızlandırın
“Tekerlekli sandalyedeki Baykal'a neden toplu halde saldırıyorlar?”
“Dikkat, Tosuncuk’un teslim olması beni işkinlendiriyor”
Kurban bayramı tatili kaç gün? Kurban bayramında kaç gün tatil yapılacak?
Ammar Issa: Hayalim pilotluktu AMR Hair&Beauty’i kurdum
Kurbanlıkların İstanbul'a girişi başladı
Amerika bağımsızlığın 245. yılını kutladı
Sezgin Baran Korkmaz, Avusturya'da hâkim karşısına çıkacak
Papa Franciscus ameliyat oldu
Meşal'den Suudi Arabistan'a 'hapishanelerdeki Filistinlileri serbest bırakın' çağrısı
Tebun: Fransa'yla ulusal hafıza dosyasının ele alınmasından vazgeçmeyeceğiz
Başkan Güngör’den Bisiklet Sporuna Teşvik
Uluslararası Edebiyat Yolu Bisiklet Yarışı Şampiyonları Belli Oldu

Papa Franciscus ameliyat oldu

Vatikan, Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco'nun İtalya'nın başkenti Roma'daki bir hastanede kalın bağırsağından ameliyat olduğunu duyurdu.

ABONE OL

Google News - Timeturk
05.07.2021 08:14:11
Papa Franciscus ameliyat oldu

Vatikan, Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco'nun İtalya'nın başkenti Roma'daki bir hastanede kalın bağırsağından ameliyat olduğunu duyurdu.

Vatikan Sözcüsü Matteo Bruni, 84 yaşındaki Papa Francesco'nun ameliyatının genel anestezi altında yapıldığını ve başarılı geçtiğini kaydetti.

Ameliyat öncesinde Vatikan'dan yapılan açıklamada, Papa'nın Gemelli Üniversite Hastanesi'nde kalın bağırsağında "semptomatik divertiküler stenozu" teşhisiyle tedavi altına alındığı bildirilmişti.

Papa Francesco, 2013 yılında görevi devralmasının ardından ilk kez hastaneye kaldırılıyor.

Papa'nın hastanede ne kadar kalacağı ve sağlık durumuna ilişkin diğer detaylar açıklanmadı.

Arjantinli Papa, Pazar günü erken saatlerde Vatikan'daki St. Peter Bazilikası'nda binlerce ziyaretçiye hitap etmişti. Burada yaptığı konuşmada Papa, Eylül ayında Budapeşte ve Slovakya'ya gerçekleştireceği ziyaretleri duyurmuştu.

Papa Francesco'nun sağlık durumunun genel olarak iyi olduğu biliniyor. Bağırsağındaki sorun dışında bacağında ve sırtında siyatik olarak bilinen ağrıdan muzdarip.

21 yaşında geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle Papa'nın akciğerlerinden birinin bir kısmı alınmıştı.

Papa'nın hastaneye yattığı haberinin ardından liderlerden de "geçmiş olsun" mesajları geldi. İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Malta Cumhurbaşkanı George Vella ve Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli, Papa'ya "geçmiş olsun" mesajı gönderdi.

 

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH