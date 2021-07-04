Papa Francis hastaneye kaldırıldı

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis'in ameliyat için Roma'da hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Vatikan sözcüsü Matteo Bruni, 84 yaşındaki Francis'in bağırsağındaki bir rahatsızlık nedeniyle ameliyata alınacağını bildirdi

Sözcü Bruni, Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde gerçekleştirilecek ameliyatın zamanına dair ayrıntı vermedi; bunun için daha sonra açıklama yapılacağını aktardı.

Papa Francis, 2013'te seçilmesinin ardından ilk kez hastaneye kaldırılmış oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.