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TIMETURK / DÜNYA / Papa Francis'e ''kurşunlu'' mektup

Papa Francis'e ''kurşunlu'' mektup

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'e içinde üç adet kurşun bulunan mektup yollandığı açıklandı.

6 Saat Önce
2021-08-10 09:31:04
Papa Francis'e ''kurşunlu'' mektup

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Reuters'ın haberine göre, Papa'ya üç adet 9 milimetrelik kurşun ve Vatikan'daki mali operasyonlarla ilgili bir not bulunan mektup gönderildi. Postanede paket ve zarfları ayıran çalışanlar mektubu yetkililere bildirdi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Milano merkezli Affaritaliani gazetesinin haberinde, zarfın üzerinde Fransız posta pulu bulunduğu iddia edildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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