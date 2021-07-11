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Papa Francis ameliyattan sonrası ilk kez görüntülendi

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, geçirdiği kalın bağırsak ameliyatının ardından ilk kez kameralar karşısına geçti.

19 Dakika Önce
2021-07-11 16:39:30
Papa Francis ameliyattan sonrası ilk kez görüntülendi

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Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde 4 Temmuz Pazar günü, semptomatik kolon divertikülüne bağlı stenoz nedeniyle sol hemikolektomi operasyonu geçiren ruhani lider, bir hafta sonraki geleneksel duasını hastanenin 10. katındaki balkonundan gerçekleştirdi.

Papa Francis, yaptığı konuşmada, bu duayı bugün yapabiliyor olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendisine gösterilen ilgi, yakınlık ve desteğe teşekkür etti.

Bütün doktorlara ve sağlık çalışanlarına da teşekkür eden ruhani lider, "Hastaneye kaldırıldığım bu süreçte, gerek İtalya'da gerek diğer ülkelerde iyi bir sağlık hizmetinin herkes için erişilebilir olmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha deneyimledim" dedi.

Papa'yı, hastane avlusunda toplanan yaklaşık 200 kişi dinledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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