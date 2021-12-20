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Papa Francesco: Kadına şiddet 'neredeyse şeytani' bir sorun

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, İtalya'da yayın yapan Canale 5 Televizyonu'ndaki sohbette kadına yönelik şiddeti 'neredeyse şeytani' bir sorun diye niteledi.

30 Dakika Önce
2021-12-20 15:20:31
Papa Francesco: Kadına şiddet 'neredeyse şeytani' bir sorun

Ev içinde şiddete uğrayan kadınların sayısının çok fazla olduğunu vurgulayan Papa Francesco, "Bence bu neredeyse şeytani bir sorun. Çünkü bu, kendisini savunamayan, yalnızca darbeleri durdurmaya çalışabilen birinin zayıflığından faydalanmaktır" dedi.

Papa bu sözleri, İtalya'da yayın yapan Canale 5 Televizyonu'nda, "görünmezler" olarak nitelenen 4 kişi ile buluşmasında sarf etti.

Papa ile sohbet eden bu kişiler arasında, şiddete maruz kaldığı evden kaçan 4 çocuk annesi Giovanna da yer aldı. Covid nedeniyle evini ve işini de kaybettiğini anlatan Giovanna, Papa'ya, "Haysiyetimizi nasıl geri kazanabiliriz?" diye sordu.

Papa buna cevap olarak "Haysiyetini kaybetmiş değilsin… Bir direniş dersi veriyorsun" dedi.

Çocuğa da tokat atılmamalı'

Çocuklara şiddetin de aşağılayıcı olduğunu vurgulayan Papa, "Bir baba ya da bir annenin bir çocuğun suratına tokat atması küçük düşürücüdür. Bunu hep söylerim, asla yüze tokat atmayın. Çünkü bir insanın yüzü haysiyetidir" diye devam etti.

Katolik Kilisesi lideri, pandeminin başından bu yana daha önce de birçok kez kadına yönelik şiddete karşı mesajlar vermişti. Son olarak 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde sosyal medyada, "Çok sayıda kadının maruz kaldığı çeşitli kötü muamele biçimleri korkaklıktır, erkekler ve tüm insanlık için aşağılayıcıdır" mesajını paylaşmıştı.

BM Kadın Birimi'ne göre, pandemi süresince "ön saflardan gelen veriler ve raporlar, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik her türlü şiddetin, özellikle aile içi şiddetin yoğunlaştığını" gösteriyor. Pandemi öncesinde de dünya çapında her 3 kadından birinin, çoğunlukla partnerleri tarafından fiziksel ya da cinsel şiddete maruz kaldığı belirtiliyor.

Kaynak: BBC Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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