Papa’dan mülteci açıklaması: Bu durum iğrenç ve günahtır

Roma Katolik Kilisesi'nin dünya çapındaki lideri Papa Francis, mültecileri savunan bir açıklama yaptı. İşte Papa’nın açıklamaları…

Papa Francis göçmenlerle ilgili yaptığı konuşmada, “Göçmenlerin dışlanması skandaldır. İğrenç ve günahtır. İhtiyaç sahiplerine kapı açmamak suçtur. Bu gözümüzün önünde ölmelerine neden oluyor” dedi.

“Akdeniz en büyük mezarlık”

Avrupa'ya ulaşmaya çalışırken boğulan binlerce kişiye atıfta bulunan Papa, “Akdeniz bugün dünyanın en büyük mezarlığı haline geldi” diye ekledi.

İtalya'dan bahsetmeyen Papa Franciscus, ülkelerine geri gönderilen bazı göçmenlerin ‘istismar edildikleri ve köle muamelesi gördükleri toplama kamplarına' konulduğunu söyledi. .